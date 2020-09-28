ليبيا – التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج اليوم الإثنين سالم عامر عميد بلدية سرت وفتحي بوراوي عضو المجلس البلدي، بحضور السفير عبد السلام الرقيعي مدير مكتب وزارة الخارجية بنغازي، وذلك للإعداد والتحضير لمؤتمر سرت الثاني المنعقد في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

اللقاء ناقش -بحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي- كلَّ ما يتعلق بالتحضير والتجهيز لاستضافة المؤتمر وتوفير كلِّ الإمكانيات لإنجاحه في الوقت المحدّد له.

ومن جانبه، أكّد عميد بلدية سرت أنّ البلدية ستسخّر كلّ الإمكانيات المتاحة من بشرية ومادية ولوجستية، لتهيئة الظروف المثلى لإنجاح هذا الحدث الوطني المهم.