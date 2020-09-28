الصين – أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين، أن البر الرئيسي سجل 21 إصابة جديدة بمرض “كوفيد-19” في 27 سبتمبر، ارتفاعا من 14 إصابة سجلت في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن جميع حالات الإصابة الجديدة سجلت لدى وافدين من الخارج.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 26 قبل يوم إلى 14 حالة، فيما لا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة بمرض “كوفيد-19”.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي بالصين 85372 حاة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المصدر: “رويترز”