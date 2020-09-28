العراق – أكد مصدر أمني عراقي اليوم أن عبوة ناسفة انفجرت على طريق رتل تابع للتحالف الدولي بمحافظة بابل جنوبي بغداد.

وأوضح المصدر أن “رتلا كان ينقل معدات خاصة بقوات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقين عراقيين تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة”.

وأضاف: “الاستهداف وقع في ناحية المدحتية ضمن منطقة عمليات شرطة محافظة بابل”.

وتابع: “الانفجار أدى إلى أضرار بإحدى السيارات التابعة للرتل”.

وتتعرض أرتال قوات التحالف الدولي في العراق لهجمات في مناطق متفرقة من البلاد بين الحين والآخر.

المصدر: و أ ع