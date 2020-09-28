ليبيا – أعلنت الشركة الليبية الإفريقية للطيران أنّ السلطات في ليبيا وتونس قررت إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين اعتبارًا من شهر أكتوبر القادم.

الشركة أوضحت عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أنّ مشاورات تمّت مع الجانب التونسي تقرّر على إثرها فتح المجال الجوي بين البلدين على نحو تدريجي، حسب البروتوكولات الصحّية المعمول بها في البلدين، وذلك اعتبارًا من بداية أكتوبر المقبل.

وبيّنت أنّ الإدارة العامة للطيران المدني التونسي وضعت شروطًا لقبول القادمين إلى تونس على متن الرحلات الجوية من جميع أنحاء العالم، وسيبدأ تطبيقها بدءًا من اليوم.