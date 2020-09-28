سويسرا – رفض الناخبون السويسريون بأغلبية ساحقة أمس محاولة “حزب الشعب” اليميني إلغاء اتفاق حرية دخول مواطني بلدان الاتحاد الأوروبي سويسرا.

وضغط “حزب الشعب” لإجراء الاستفتاء سعيا للحد من معدلات الهجرة إلى البلاد التي يشكل فيها الأجانب ربع عدد السكان.

وقوبلت هذه الخطوة بالرفض من قبل الناخبين بنسبة كبيرة بلغت 62 في المئة مقابل 38 في المئة.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على “تويتر”: “اليوم هو يوم عظيم للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا. لقد تحدث السويسريون وبعثوا برسالة واضحة مفادها أنه ينتظرنا مستقبل عظيم”.

وقاد “حزب الشعب”، وهو أكبر حزب في البرلمان حملة لاستعادة التحكم في الهجرة مكررا بعض الحجج التي استخدمها الساسة المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الفترة التي سبقت بريكست.

ويرسم الحزب صورة قاتمة للشبان الأجانب الذين يحلون محل السويسريين الأكبر سنا، والإسكان الذي أصبح أكثر كلفة والمدارس ووسائل النقل المزدحمة.

المصدر: “رويترز”