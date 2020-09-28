ترامب يعلن عن انتقال “ودي” للسلطة بعد الانتخابات ويحذر من تصويت الموتى!

ترامب يعلن عن انتقال “ودي” للسلطة بعد الانتخابات ويحذر من تصويت الموتى!

واشنطن – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتقال “ودي” للسلطة بعد انتخابات نوفمبر، معربا عن ثقته في فوزه بها.

وقال ترامب بهذا الشأن: “أعتقد أننا سنحقق انتصارا كبيرا. لن يكون هناك انتقال لأنني لا أستطيع أن أتخيل أننا سنسميه انتقالا إذا فزنا. عندما يتحدثون عما إذا كان سيكون هناك انتقال ودي للسلطة أم لا… بالطبع سيكون”.

في وقت سابق، أقر الرئيس الأمريكي أن نتيجة الانتخابات المقبلة في نوفمبر ستحددها المحكمة العليا الأمريكية فقط.

وكان ترامب انتقد في الأشهر الأخيرة مرارا طريقة التصويت عبر البريد، والتي يقترح الديمقراطيون استخدامها على نطاق واسع في الانتخابات المقبلة بسبب الوباء.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن قناعته بأن هذا الأسلوب لا يسمح بفرز نتائج التصويت بشكل دقيق وسريع، لافتا إلى أنه يعني في المقام الأول خطر الاحتيال وتزوير بطاقات الاقتراع على نطاق واسع، وكذلك تصويت الأرواح الميتة، والأشخاص الذين لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات، مشيرا أيضا إلى أن التصويت عبر البريد يجعل الانتخابات المقبلة عرضة للتدخل الأجنبي.

المصدر: تاس