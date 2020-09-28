ألمانيا – ذكرت مجلة “دير شبيغل” أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل زارت المعارض الروسي أليكسي نافالني خلال علاجه في مستشفى ببرلين من التسمم المزعوم، في تأكيد لمدى الجدية التي توليها للقضية.

وأضافت المجلة نقلا عن مصادر، أن ميركل توجهت لزيارة نافالني في مستشفى “شاريتي” حيث تلقى العلاج 32 يوما بعد نقله جوا من روسيا إلى برلين الشهر الماضي جراء إصابته بإعياء خلال رحلة جوية داخلية.

وامتنع متحدث باسم ميركل عن التعليق على التقرير.

وتقول الحكومة الألمانية إن الاختبارات التي أجريت في ألمانيا وفرنسا والسويد توصلت إلى أنه تعرض للتسمم بمادة “نوفيتشوك” المشلة للأعصاب. وطالبت الكرملين بتفسير، بينما تنفي موسكو وجود أي دليل على التسمم في تحاليل نافالني، التي تم أخذها في روسيا، وتطلب من برلين تقديم نتائج فحوصاته في المستشفى الألماني.

المصدر: “رويترز”