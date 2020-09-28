قره باغ – نشرت وزارة الدفاع في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، صباح اليوم الاثنين أسماء 15 عسكريا إضافيا قتلوا في المعارك التي بدأت أمس الأحد مع أذربيجان.

وبلغت بذلك حصيلة قتلى قواتها 31 فردا حتى الآن، بعد أن نشرت الوزارة أمس أسماء 16 قتيلا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها، أن خسائر القوات الأرمنية أمس تجاوزت 550 فردا.

وأضاف البيان: “حسب المعلومات الاستخبارية، تكبدت القوات الأرمنية خسائر جسيمة خلال معارك الأحد، حيث دمر الجيش الأذربيجاني 22 قطعة من الدبابات والمدرعات الثقيلة الأخرى، إضافة إلى 15 وحدة من منظومات الدفاع الجوي “أوسا”، و18 طائرة مسيرة، و8 منشآت مدفعية، و3 مستودعات للذخيرة”.

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الدفاع في قراه باغ أمس الأحد إن حوالي 200 جندي أذربيجاني قتلوا جراء الاشتباكات، في حين ذكرت وزارة الدفاع في قره باغ أن خسائر الجيش الأذربيجاني تشمل 4 مروحيات و27 طائرة مسيرة، بما فيها طائرات ضاربة، و33 دبابة ومركبة مشاة قتالية، إضافة إلى مركبتين مدرعتين هندسيتين.

أعلنت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، استعادة بعض المواقع التي خسرتها قواتها أمس على خط التماس.

المصدر: وكالات