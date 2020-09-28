ليبيا – أكّد المدير العام لشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح على أنّ شبكة الكهرباء هي مجموعة واحدة، وأيّ تأثير يحدث في أيّ محطّة من محطّات ليبيا بالذات الغربية ويطرح الأحمال بها فإنه سيسبّب مشكلة لمحطات مصراتة والخمس وجنوب طرابلس.

الفلاح وخلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد قال: إنّ بعض الأشخاص دخلوا للمحطّات وطرحوا الأحمال بالقوة، وبالتالي فُقدت الوحدة الأولى والثانية، وهو ما سبب الإظلام التام.

ونوّه إلى أنّ الكمية التي تولّدها المحطّات بلغت 3 آلاف ميجاواط من أصل 5 آلاف مطلوبة تحتاجها الشبكة العامة.

وزعم أنّ المسبّب لمشكلة الإظلام ليست شركة الكهرباء، بل من دخل للمحطة وطرح الأحمال بالقوة، مقدمًا اعتذاره لكلّ المواطنين عما يحدث، ومطالبًا إياهم بالتعاون وتحمّل الوضع الراهن إلى أن يتمَّ معالجته والسير بالسفينة لبرّ الأمان على حدِّ قوله.

وأضاف: “مصراتة وزليطن الكهرباء موجودة بها بعد منح الأخيرة 50 ميغاواط ليتم توزيعها، كذلك طرابلس بعد إصلاح الكيبل لمدة ٨ ساعات وخصّص لها فريقٌ فني للعمل على توزيع الكهرباء. 1200 ميغاواط تحت الصيانة حاليًا، لاتوجد لدينا عصى سحرية لمعالجة المشكلة المتراكمة منذ سنوات؛ لذلك يصعب حلّها في الوقت القريب العاجل” .

كما توقّع دخول الوحدة الثانية لمصراتة خلال اليومين القادمين، مع العلم أنّ الأضرار تحدث نتيجة إعادة الكهرباء بالقوة، لافتًا إلى أنّ عدم تنفيذ المخطط الاستراتيجي أحدث هذه المشاكل.