ليبيا – تلقّى سامح شكري وزير الخارجية المصري أمس الأحد اتصالًا هاتفيًا من “مايك بومبيو” وزير الخارجية الأمريكي، وذلك لمناقشة أبعاد العلاقات الاستراتيجية الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك للدولتيّن.

‏‎المُتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، ذكر وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أن الوزيرين أكّدا خلال الاتصال على استراتيجية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وسعيهما لمواصلة تعزيز آفاقها في شتى المجالات بالشكل الذي يحقّق مصالح البلدين المُشتركة على كافّة الأصعدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنّ الجانبين أكّدا كذلك على تلاقي رؤى الدولتين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث شهد الاتصال نقاشًا حول عدد من ملفات المنطقة، منها آخر المُستجدات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لتثبيت عملية وقف إطلاق النار، كما تم تناول التطورات الخاصّة بالقضية الفلسطينية.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أنّ شكري وبومبيو شدّدا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة حول كافّة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة، خاصّة في ظلِّ التحدّيات وتعدّد الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

____