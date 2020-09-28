ليبيا – استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأحد وزير الخارجية الدنماركي يبّي كوفود بمقر وزارة الخارجية ف القاهرة، حيث تناول الجانبان كافّة أوجه العلاقات الثنائية بين البلديّن، بالإضافة إلى التباحث حول آخر مستجدّات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي التي تهمّ الدولتيّن.

المُتحدّث الرسمي لوزارة الخارجية قال -بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة-: أن الوزيرين تباحثا بمُستجدّات عدد من القضايا التي تخصّ دول المنطقة.

وأكّد شكري انفتاح مصر على أيّ مساعٍ من شأنها تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، مستعرضًا الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

كما شدّد شكري تواصل مصر مع مختلف الأطراف الليبية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، والدفع قُدمًا بمسار تحقيق الأمن والسلام والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة والمؤسسات الليبية، بما يضمن المستقبل الذي ينشده شعب ليبيا الشقيق.

_____