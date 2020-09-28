في أول مباراة مع فريقه الجديد.. هيغواين يهدر ركلة جزاء بغرابة ويدخل في عراك

في أول مباراة مع فريقه الجديد.. هيغواين يهدر ركلة جزاء بغرابة ويدخل في عراك

الولايات المتحدة – لم تكن بداية المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي موفقة، حيث أهدر في أول مباراة له ركلة جزاء برعونة.

وشارك هيغواين في مباراته الأولى مع ميامي في مواجهة مضيفه فيلادلفيا، التي أقيمت اليوم الاثنين ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين وبالتحيد في الدقيقة 77، احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة ميامي، لكن هيغواين أضاعها بغرابة، حيث سدد الكرة فوق العارضة.

ومباشرة بعد إهداره للركلة، دخل هيغواين في عراك مع بعض لاعبي فيلادلفيا، حيث يبدو أن أحدهم سخر من طريقة تنفيذ المهاجم الأرجنتيني لضربة الجزاء.

وانتهت المواجهة بخسارة إنتر ميامي بثلاثية نظيفة.

وكان هيغواين البالغ عمره 32 عاما، انضم لميامي في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من نادي يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: sportbox.ru