إسبانيا – علق الإسباني دييغو كوستا، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد، بطريقة طريفة على انضمام الأوروغوياني لويس سواريز لـ”الروخي بلانكوس” خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كوستا، المعروف بشراسته وقتاليته في الملعب، عقب المباراة التي تغلب فيها أتلتيكو مدريد على ضيفه غرناطة أمس الأحد بنتيجة 6-1 في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني: “انضمام سواريز إلى أتلتيكو مدريد، أمر رائع واحد منا يعض والآخر يقاتل”.

وانضم سواريز إلى أتلتيكو مدريد من برشلونة مقابل ستة ملايين يورو، وشارك كبديل في مباراة غرناطة، حيث دخل في الدقيقة 72، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.

واقترن لقب “العضاض” بسواريز، بسبب المواقف التي اشتهر بها بعض خصومه، كان أبرزها مع الإيطالي جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس، خلال مواجهة الأوروغواي وإيطاليا في مونديال البرازيل 2014، ليتعرض حينها “لويزيتو” لعقوبة الإيقاف أربعة شهور واستبعاده من تسع مباريات دولية.

وكانت لسواريز واقعة أخرى عندما كان محترفا في صفوف ليفربول الإنجليزي، حيث قام بعض الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش لاعب تشيلسي ليتم إيقافه عشر مباريات في البريميرليغ في ذلك الوقت.

المصدر: eurosport.ru