بولندا – وصفت مجلة Popular Mechanics الأمريكية، الطائرة البولندية M-15 Belphegor، بأنها أبشع طائرة في العالم.

ويرى مؤلف المقالة، أن الطائرات التي كانت تصممها وتنتجها دول حلف وارسو، لا تتميز عادة بالجمال، لكن الطائرة النفاثة الزراعية، التي تم إنشاؤها في بولندا في السبعينيات، “قبيحة للغاية”.

كان يفترض أن تصبح هذه الطائرة البولندية، بمثابة النظير للطائرة السوفيتية الخفيفة An-2، لكن “تبين أنها خيبة أمل كبيرة”، لأنه تم تصميمها بشكل أسوأ من سابقتها.

وقالت المقالة: “كانت M-15 Belphegor تتسع لأقل من 3 أطنان من المبيدات في برجين ضخمين وقامت برشها باستخدام الهواء المضغوط. وتم تركيب المحرك الوحيد في الطائرة، فوق منظومة الرش الكيميائي، لتجنب خلط غازات العادم مع المبيد الحشري”.

وأشارت المجلة، إلى أنه تبين لاحقا أن طائرة M-15 Belphegor “أبطأ طائرة في العالم” و “أثقل طائرة ذات سطحين في العالم”.

المصدر: إزفيستيا