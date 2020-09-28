السعودية – توسع شركة “هيونداي موتور” نفوذها في مجال الهيدروجين من خلال تصدير مركبات كهربائية عاملة بوقود خلايا الهيدروجين إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة اليوم الاثنين، إنها شحنت سيارتين كهربائيتين تعملان بوقود خلايا الهيدروجين من طراز “نيكسو” وحافلتين كهربائيتين تعملان بوقود خلايا الهيدروجين من طراز “إلكسيتي FCEV” إلى السعودية يوم الأحد.

وسيتم تسليم المركبات إلى شركة “أرامكو” السعودية.

وفي شهر يونيو من العام الماضي، وقعت “هيونداي موتور” مع “أرامكو” على مذكرة تفاهم لبذل جهود مشتركة من أجل توسيع توريد المركبات الكهربائية العاملة بوقود خلايا الهيدروجين إلى السعودية.

وقالت مصادر إن “أرامكو” تمتلك شاحنين للسيارات الكهربائية العاملة بوقود خلايا الهيدروجين في السعودية وتخطط لتوسيع البنية التحتية ذات الصلة.

ومن المتوقع استخدام “نيكسو” و”إلكسيتي FCEV” في المشاريع التجريبية المختلفة في السعودية.

وقالت “هيونداي موتور” إن عملية التصدير هذه تمثل تحولا في نموذج وقود السيارات، نظرا إلى أنها صدرت لأول مرة المركبات الصديقة للبيئة التي تعمل بوقود خلايا الهيدروجين، بدلا من النفط، إلى منطقة الشرق الأوسط الغنية بوقود النفط.

ويعد تصدير “إلكسيتي FCEV” إلى الخارج، الأول من نوعه. و”إلكسيتي FCEV” قادرة على قطع مسافة 430 كيلومترا بشحنة واحدة.

وتخطط “هيونداي موتور” لإثبات تكنولوجيا المركبات الكهربائية العاملة بوقود خلايا الهيدروجين لها وغزو سوق السيارات الصديقة للبيئة في منطقة الشرق الأوسط من خلال عملية التصدير هذه.

المصدر: “يونهاب”