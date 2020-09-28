ليبيا – قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إنّ هناك تعاونًا استراتيجيًا رفيع المستوى بين تركيا وحكومة الوفاق.

دونماز وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية أضاف: “نأمل تحقيق السلام والهدوء في ليبيا في أسرع وقت؛ لأنّ الشعب الليبي هو من يخسر”.

وأشار إلى أنّ الحرب الداخلية في ليبيا تؤثّر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وأردف: “فهي غير قادرة على إنتاج النفط رغم وجود مليارات البراميل من احتياطات النفط لديها، وحتى لو أنتجت فهي غير قادرة على بيع هذا النفط”.

وتابع قائلًا: إن بعض المستثمرين الأتراك لديهم اتفاقات في ليبيا حول محطّات الكهرباء التي تدار بالغاز الطبيعي.

ولفت إلى أنّ هناك مشروعًا تنفّذه شركة تركية لإنشاء محطّة كهرباء على وشك الانتهاء في ليبيا بالقرب من طرابلس.

وزير الطاقة أوضح أنّ قدرة المحطّة 1000 ميغاواط، مشيرًا إلى أهمية توفير الأمن لإنتاج ونقل الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطة، وإلا ستصبح بلا فائدة.

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