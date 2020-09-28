روسيا – يرى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن الوضع في سوق النفط العالمية مستقر، لكن الغموض لا يزال قائما وسط مخاطر موجة ثانية من فيروس كورونا.

وجاء تصريح الوزير الروسي خلال مقابلة تلفزيونية جرت اليوم الاثنين مع إحدى القنوات الروسية المحلية.

وفي أسواق الطاقة العالمية هبطت أسعار الذهب الأسود اليوم، وجرى تداول برميل النفط الأمريكي دون مستوى الـ40 دولارا، حيث سجل بحلول الساعة 08:11 بتوقيت موسكو، قراءة عند 39.94 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.77%.

أما العقود الآجلة لخام “برنت” فقد تراجعت بنسبة 0.64% إلى 41.69 دولار للبرميل.

المصدر: “نوفوستي” + “تاس”