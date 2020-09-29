اكتشاف منزلين وطريق خلال عمليات الحفر في مدينة قديمة بشبه جزيرة القرم

روسيا – أعلن المكتب الاعلامي لمعهد تاريخ الثقافة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن العلماء اكتشفوا خلال عمليات الحفر في مدينة أكرا القديمة منزلين وشارعا من العهد الروماني.

ويشير البيان، إلى أن علماء الآثار اكتشفوا هذين المنزلين والشارع في جزء المدينة القديمة الموجود على اليابسة.

ويقول العالم سيرغي سولوفيوف، المتخصص في علم الآثار تحت الماء، “كان من المفترض الاستمرار في أعمال الحفر تحت سطح الماء في مبنى سكني قديم يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد. وقد خططنا لعمليات حفر طبقية في جزء المدينة الذي على اليابسة، من أجل التعرف على التسلسل الزمني للتطور الحضاري. لأن الجزء الأرضي من المدينة أوسع بكثير مما كنا نعتقد في البداية. ونأمل أن يكون هذا الاكتشاف بداية جيدة للعمل في الموسم المقبل”.

وتجدر الإشارة، إلى أن خبراء متحف الإرميتاج ومركز البحر الأسود للبحوث تحت الماء يجرون عمليات الحفر والتنقيب في مدينة أكرا القديمة منذ 10 سنوات، وفي السنة الحالية انضم اليهم خبراء جامعة سيفاستوبل أيضا.





وأكرا القديمة، هي مدينة وميناء يوناني صغير (ضمن مملكة البسفور) يقع في أقصى جنوب مضيق كيرتش في شبه جزيرة القرم. يعود تاريخ بناء المدينة إلى نهاية القرن السادس قبل الميلاد واستمرت إلى القرن الرابع الميلادي. وبسبب غرق جزء من المدينة أطلق عليها “اتلانتس القرم”.

المصدر: نوفوستي