ليبيا – رأى رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان أنّ كثرة الإشارة لدور الجيش وقائده المشير خليفة حفتر في العملية السياسية قد بات مجرّد أداة لتبرير وجود القيادات العسكرية والميلشيات في الغرب داخل المشهد السياسي.

الترجمان وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال إنّ الغرب الذي تسيطر عليه قيادات عسكرية وميليشيات تتبع في أغلبها تنظيم الإخوان وغيره من التنظيمات المؤدلجة والمتطرّفة لن يرتضي إلا بحلول سياسية تعيد إنتاج سيطرة هؤلاء بالكامل على المشهد السياسي والاقتصادي، وإن اختلفت الوجوه وتقلّصت مقاعد المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة كما هو متفق عليه.

ولفت إلى أنّ القبول بفكرة وجود المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة في سرت بعيدًا عن سيطرة الميلشيات في العاصمة يعني ببساطة تحوّل العاصمة والغرب الليبي بأكمله لساحة واسعة تمرح بها تلك الميلشيات كما تشاء.