ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر عن أسفه من الواقع الذي أصبح الجميع يتعامل معه ويكرّسه بأنّ ليبيا أصبحت دولتين، إحداهما شرقًا والأخرى غربًا وتتفاوضان عبر وسطاء أجانب وخارج أرض الوطن.

الشاطر أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أقنعوني أنّ من يجتمعون في الغردقة وأبو زنيقة وجنيف أشقاء وشركاء في الوطن وليسوا الإخوة الأعداء”.

وقال :”الطماعون المهرولون إلى الغردقة وأبو زنيقة وجنيف يفرشون البساط الأحمر لحفتر وعقيلة لتأتيهما طرابلس على طبق سرت والمصرف المركزي على طبق طبرق. هل هذه سياسة أم انكسار وقت النصر وخيانة لدماء الشهداء؟ المعتدي ينتصر بالسياسة بسبب غياب قيادة سياسية وطنية شجاعة”.