الكويت – أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء الحداد 40 يوما على روح أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي وافته المنية في الولايات المتحدة عصر اليوم.

وجاء في البيان، الذي تلاه نائب رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح: “ننعى إلى الشعب الكويتي وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم وفاة المغفور له بإذن الله قائد العمل الإنساني سمو الشيخ صباح الأحمد، الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة”.

وأضاف: “ينادي المجلس بولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت”.

وتابع: “يعلن المجلس الحداد في البلاد لمدة 40 يوما، وإغلاق الدوائر الرسمية لـ3 أيام أعتبارا من اليوم الثلاثاء”.

المصدر: “تلفزيون الكويت”