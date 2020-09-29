ألمانيا – أحرز اللاتفي ماريس بريديس لقب بطل النسخة الثانية لنهائي سلسلة السوبر للملاكمة للوزن خفيف الثقيل “World Boxing Super Series” أو كأس الأسطورة محمد علي كلاي.

وجاء تتويج بريديس على حساب بطل العالم الأمريكي يونير دورتيكوس، الكوبي الأصل، بفوزه عليه بالنقاط، بنتيجة: (117-111، 117-111، 114-114)، في النزال الذي جمعهما في مدينة ميونخ الألمانية.

وحصل الملاكم اللاتفي بذلك على كأس “WBSS” إضافة إلى انتزاعه حزام بطل العالم وفقا للاتحاد الدولي للملاكمة IBF من دورتيكوس.

وحقق ماريس بريديس (35 عاما) بذلك انتصاره الـ26 منها 19 بالضربة القاضية، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة فقط.

بينما مني يونير دورتيكوس (34 عاما) بالهزيمة الثانية خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 24 انتصارا، منها 22 بالضربة القاضية.

يذكر أن الأوكراني ألكسندر أوسيك توج بلقب بطل النسخة الأولى لنهائي السوبر “WBSS” أو كأس محمد علي كلاي للوزن خفيف الثقيل (90،71 كغم) على حساب منافسه الروسي مراد غاسييف، بفوزه عليه بقرار الحكام بالنقاط وبـ “الإجماع”، في النزال الذي جرى بينهما، يوم 21 يوليو 2018، في العاصمة موسكو.

وجمع ألكسندر أوسيك (33 عاما) لأول مرة في تاريخ الملاكمة بين الألقاب الأربعة الكبرى في هذه الرياضة، وهي: المجلس العالمي للملاكمة WBC، ومنظمة الملاكمة العالمية WBO، والرابطة العالمية للملاكمة WBA، والاتحاد الدولي للملاكمة IBF، إضافة إلى كأس الملاكم الأمريكي الشهير محمد علي كلاي (كأس سلسلة السوبر – WBSS).

المصدر: وكالات