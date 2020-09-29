ليبيا – قال مستشار رئيس البرلمان عقيلة صالح الإعلامي فتحي المريمي إنّ مصر لها حق التدخّل مع ليبيا في محاربة الإرهاب ومحاربة المرتزقة حفاظًا على أمنها وأمن البلاد.

المريمي أكّد في مداخلة هاتفية عبر برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” المصرية على أنّ الجميع متّفقون أنّه لا وجود لأيّ أجنبي في ليبيا.

وذكر المريمي في وقت سابق بحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية أنّه تم تشكيل لجنة مشتركة من الجيش والشرطة ستتولّى مهمة الأمن في سرت، موضّحًا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الأقاليم الثلاثة تتولّى مهمّة الأمن وحماية السلطة الجديدة في سرت.