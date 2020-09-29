ليبيا – استقبل صلاح النمروش وزير الدفاع المعين مؤخّرًا من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الإثنين سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى ليبيا، الذي تم تكليفه بهذه المهمّة منذ سنة 2018.

الاجتماع تناول -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة دفاع الوفاق- علاقات التعاون بين ليبيا وباكستان في مختلف المجالات خاصّة في مجال الدفاع حيث تم في السابق تنفيذ العديد من الدورات التدريبية وتخريج أعداد من الضباط الأكفاء من الكليات والأكاديميات العسكرية المختلفة في باكستان.

كما تطرّق الاجتماع إلى أهمية تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات الدفاع، مع التركيز على التدريب والتأهيل لمسلحي الوفاق ، خاصّة في هذه المرحلة التي تمرّ بها ليبيا.

ومن جانبه، ثمّن النمروش دور باكستان ووقوفها مع الشعب الليبي في أصعب أوقاته، حيث إنّ سفارة باكستان من سفارات الدول المعدودة التي لم تغادر ليبيا في أحلك الظروف.

النمروش أكّد عزم الوزارة وسعيها الحثيث نحو تطوير وتعزيز التعاون مع الجانب الباكستاني في كافّة المجالات ذات الاهتمام المشترك.