انخفاض الموجودات والاحتياطي العام منذ بداية 2020.. السعودية تنشر بيانات مالية رسمية

انخفاض الموجودات والاحتياطي العام منذ بداية 2020.. السعودية تنشر بيانات مالية رسمية

السعودية – كشفت بيانات سعودية رسمية أن الاحتياطي العام للمملكة بلغ في شهر أغسطس الماضي عند 422.5 مليار ريال (حوالي 112.66 مليار دولار).

وجاء ذلك بحسب النشرة الإحصائية الشهرية، التي تنشرها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” (البنك المركزي).

ووفقا للتقرير فإن الاحتياطي العام للسعودية لشهر أغسطس 2020 لم يتغير عن المستوى الذي تم تسجيله في يوليو من العام نفسه.

لكن الاحتياطي العام للمملكة تراجع منذ يناير الماضي من 470.811 مليار ريال إلى 422.5 مليار ريال، ما يعني أنه انخفض منذ بداية العام بنحو 48 مليار ريال.

ويتم تحويل إلى حساب الاحتياطي العام للدولة ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

كذلك أظهرت البيانات ارتفاع موجودات “ساما” في نهاية أغسطس الماضي إلى 1.836 تريليون ريال (489.6 مليار دولار) نهاية شهر أغسطس 2020 مقارنة بشهر يوليو الماضي.

ووفقا للبيانات فقد بلغت الموجودات في يوليو الماضي مستوى 1.811 تريليون ريال، أي أن الموجودات ارتفعت بواقع 25 مليار ريال.

وعند مقارنة الموجودات ببداية العام الجاري، نجدها قد تراجعت من 1.913 تريليون ريال (يناير 2020) إلى 1.836 تريليون ريال (أغسطس 2020)

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: RT