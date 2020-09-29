واشنطن – تنظر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض عقوبات جديدة على إيران تعزلها اقتصاديا عن العالم مع بعض الاستثناءات، وذلك باستهداف أكثر من 10 بنوك وتعطيل قطاعها المالي بأكمله.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن “هناك هدفين للعقوبات المقترحة، أولهما إغلاق واحدة من الثغرات المالية القليلة المتبقية، والتي تسمح للحكومة الإيرانية بجني الإيرادات، والثاني إحباط وعد المرشح الديمقراطي جو بايدن المنافس لترامب في الانتخابات القادمة، والذي تعهد بالعودة إلى الاتفاق النووي بين دول الغرب وإيران”.

وأشارت الوكالة إلى أن “الاقتراح لا يزال قيد الدراسة ولم يرسل بعد إلى الرئيس، وأنه سيؤدي فعليا إلى عزل إيران، التي شهد اقتصادها تدهورا بفعل خسارة مبيعات النفط ومعظم التجارة الأخرى بسبب القيود الأمريكية الحالية”.

وفرضت واشنطن مؤخرا سلسلة من العقوبات على مسؤولين وكيانات في إيران على صلة بتخصيب اليورانيوم وانتهاك حقوق الإنسان.

المصدر: “بلومبيرغ + وكالات”