لبنان – بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف الوضع في لبنان مع زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، وسفير لبنان لدى موسكو شوقي بو نصار.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن بوغدانوف تلقى اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا من جنبلاط، تناول الجانبان خلاله “الوضع في لبنان في ظل أزمته الحكومية المستمرة”، مضيفة أن الجانب الروسي أكد تمسك موسكو بضرورة حل جميع القضايا العالقة على الأجندة اللبنانية من قبل اللبنانيين أنفسهم، بإجماع كل القوى السياسية والطوائف اللبنانية.

كما أوردت الوزارة أن بوغدانوف استقبل أيضا السفير اللبناني لدى موسكو شوقي بو نصار تلبية لطلبه، ليجري الطرفان “تبادل آراء مكثفا حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان في ظل الأزمة الحكومية في هذا البلد”.

وذكرت الخارجية أن الجانب الروسي أكد دعم موسكو الثابت لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وضرورة حل جميع القضايا المدرجة على الأجندة الوطنية بعيدا عن أي إملاءات خارجية”.

وأضافت أن اللقاء تناول أيضا بحث بعض الجوانب العملية بينها سبل تعزيز التعاون الروسي اللبناني في مختلف المجالات.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية