واشنطن – صرحت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي امس إن ديون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أبلغت عنها صحيفة نيويورك تايمز، تعد قضية من قضايا الأمن القومي.

وأضافت بيلوسي في مقابلة مع MSNBC أن الجمهور يستحق أن يعرف لمن يدين بالمال.

وقالت إنه لم يتضح من الذي يحمل الديون وما إذا كانت تتعلق بدول مختلفة.. الأمر الذي قد يكون له نفوذ على الرئيس الجمهوري: “بالنسبة لي هذه مسألة أمن قومي”.

وكان ترامب نفى صحة تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأحد، حول سجلاته الضريبية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ترامب قوله تعليقا على التقرير “إنها أخبار كاذبة”.

وأشارت الصحيفة بوقت سابق إلى أن ترامب دفع 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الفدرالية المترتبة عليه عامي 2016 و2017 ولم يدفع ضرائب الدخل طيلة 10 أعوام.

المصدر: “رويترز”