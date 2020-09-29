بغداد – شيع العشرات من سكان منطقة الرضوانية غربي العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، ضحايا القصف بالصواريخ التي سقطت على منزل مساء أمس الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو تشييع العائلة المكونة من سبعة أفراد والتي قتلت بعد سقوط صاروخيّ “كاتيوشا” على منزلها في منطقة الرضوانية.

شييع العائلة المكونة من سبعة أفراد والتي قتلت بعد سقوط صاروخيّ “كاتيوشا” على منزلها في منطقة الرضوانية. وعلى إثر هذه الحادثة أمر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بتوقيف القوة المسؤولة عن حماية المنطقة التي انطلق منها الصاروخان. المصدر: RT

المصدر: RT