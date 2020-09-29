الهند – “كاران أشاريا” مصمم جرافيك من بنغالور ولديه أكثر من 400,000 متابع على الإنترنت، اشتهر بين عشية وضحاها بفضل صورة لعائلة وطفل صغير تحول إلى إله هندوسي: كريشنا.
وأصبح مستخدمو الإنترنت معجبين بعمله وغمرت آلاف طلبات تحرير الصور البريد الالكتروني الخاصبكاران أشاريا الذي قبل بدوره كل تحدٍ بسعادة:
مقالات ذات صلة
وكما تبين هذه الصور، هو لا يغير ملابس ووجوه الاشخاص الذين راسلوه وطلبوا تعديل صورهم فحسب، بل يضيف زخارف ساحرة وعجيبة:
فلا بد ان هذا الفنان يستحق المزيد من المتابعين، فلا تترددوا في الرجوع إلى صفحة الانستغرام الخاصة به لاكتشاف أعمال فنية أخرى: Karan Acharya
وكالات