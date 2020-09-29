وأصبح مستخدمو الإنترنت معجبين بعمله وغمرت آلاف طلبات تحرير الصور البريد الالكتروني الخاصبكاران أشاريا الذي قبل بدوره كل تحدٍ بسعادة:

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وكما تبين هذه الصور، هو لا يغير ملابس ووجوه الاشخاص الذين راسلوه وطلبوا تعديل صورهم فحسب، بل يضيف زخارف ساحرة وعجيبة: