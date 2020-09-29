إنجلترا – تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن صعوبة المنافسة على لقب البريميرليج، إلى جانب تأكيده على عدم معاناته من الضغوطات للفوز بالألقاب.

وعند سؤاله عن ما إذا كان بطل البريميرليج سيعود للفريق الذي يحصد 80 نقطة، أجاب الإسباني في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “لا، لا أعتقد ذلك، وربما أكون مخطئا، لا أعرف، ولكني أرى بأنك بحاجة لحصد أكثر من 90 نقطة للفوز باللقب”.

وأضاف: “أعتقد أن وسائل الإعلام والجماهير ورئيس النادي لن يدخلوني السجن في حال فشلت في التتويج بلقب البريميرليج، وبالتالي ما هو الضغط؟”

وواصل: “الضغط أن تقوم بعملك بأفضل صورة ممكنة، وأسوأ شيء ممكن يحدث لي أن تتم إقالتي، حينها سأحتضن الكثير من الأشخاص هنا، وسأشكر الفرصة العظيمة التي حظيت بها للتواجد في إنجلترا وفي البريميرليج، لا أعاني من الضغط، أحاول القيام بعملي”.

وتابع: “دائمًا ما أتعامل مع الأمور على هذا النحو، منذ أن بدأت في برشلونة وخسرنا مباريات في البداية، قلت حسنًا، أسوأ شيء ممكن أن يحدث أنني سأعود لمنزلي مع أسرتي وسأجد وظيفة أخرى، وسأحظى بمزيد من الوقت للعب الجولف أو أشيء آخر”.

واستكمل: “هذا الضغط الذي أضعه على نفسي، بالطبع أشعر بالقلق والحزن عند عدم تحقيق الفوز، وحزنت عند الخروج من دوري أبطال أوروبا، ولكني أتقبل أن ذلك جزء من حياتي، قمنا بكل شيء لمحاولة تحقيق الانتصار، ولكننا لن نموت إذا لم نتوج بلقب ما”.

وعاد جوارديولا للحديث عن بطل البريميرليج قائلًا: “البطل سيحصد أكثر من 90 نقطة، سيحدث ذلك للموسم الرابع على التوالي، وربما يكون البطل هو من يقترب لـ100 نقطة، وإذا خسرنا مباراة ربما لا نفوز بالدوري، الأمر لا يقتصر على ليفربول، ولكن هناك مانشستر يونايتد الذي أنهى الموسم الماضي بصورة جيدة، وآرسنال الذي تغير تمامًا مع ميكيل”.

وأضاف: “فرق مورينيو تنافسية للغاية، وازداد الأمر بوجود بيل وريجيليون وباقي اللاعبين، وهناك تشيلسي، وليستر بما قدمه الموسم الماضي، وبالتالي الأمر صعب، ولكني أرى أن البطل سيحصد الكثير من النقاط، وبالتالي لا يمكننا فقدان النقاط”.

وأتم: “لدي شعور بأن كل موسم يصبح أقوى، لا أقول بأن هذا الأقوى، ولكن كل موسم منذ وصولي قوي للغاية، وهذا جيد للبريميرليج”.

وكالات