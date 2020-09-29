خبير اقتصادي حائز على نوبل يدعو بايدن لاتخاذ موقف صارم ضد الصين

خبير اقتصادي حائز على نوبل يدعو بايدن لاتخاذ موقف صارم ضد الصين

الولايات المتحدة – دعا الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، إلى تبني موقف صارم تجاه الصين حال فوزه.

وقال كروغمان الذي يعتبر منتقدا قويا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث لوكالة “رويترز”، إن على بايدن “مواجهة الصين لكن بطريقة أخرى” تتمثل في التركيز على السياسة الصناعية أكثر من الرسوم الجمركية على التجارة.

وأضاف أن النزاع حول عملاق التكنولوجيا الصيني “هواوي” الذي قلصت واشنطن بشدة عملياته في الولايات المتحدة، سيبقى نقطة خلاف بين أكبر اقتصادين في العالم أيا كان في مقعد الرئاسة في البيت الأبيض.

وأكد كروغمان أن العلاقات بين البلدين ستكون “سيئة جدا” في حال إعادة انتخاب ترامب رئيسا.

وفرضت إدارة ترامب رسوما جمركية ضخمة تزيد قيمتها على 370 مليار دولار على بضائع صينية في 2018 و2019، مجادلة بأن بكين تسرق الملكية الفكرية وتجبر شركات أمريكية على نقل التكنولوجيا للصين، ومن جانبها فرضت الصين رسوما جمركية انتقامية.

المصدر: “رويترز”