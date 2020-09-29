كشفت الأبحاث عن مدى الراحة التي تؤمّنها الكمامة المصنوعة من حرير مقارنةً بالخامات الأخرى كالقطن وسواها. فهي تسمح بالتنفّس بشكل مريح كما أنها ناعمة على البشرة ولا تحبس الرطوبة مثل الخامات القطنيّة التي تصبح مبللة بعد بضع ساعات من الاستعمال. وهي تجفّ بسرعة كبيرة مقارنةً مع القطن الذي يحتفظ بالرطوبة على طريقة الإسفنجة.

كل ذلك يجعل من الكمامة المصنوعة من الحرير الأقرب إلى الكمامات الطبيّة في مجال الحماية والفعالية. هذا بالإضافة إلى تمتعها بخاصيّة الاستعمال المتكرر وسهولة الغسل والتجفيف. تتميّز الكمامات الحريريّة أيضاً بقدرتها الكبيرة على العزل بحيث تحول دون تسرّب قطرات اللعاب عبرها وتعمل على تجفيفها بسرعة.

هذه القدرة على العزل تفسّر الدور الذي تلعبه خيوط الحرير في الإحاطة بدودة القزّ. تنسج دودة الحرير عادةً خيوطاً بهدف حماية نفسها من الخارج والحفاظ على أجواء مثاليّة داخل الشرنقة. وذلك بصرف النظر عن حالة الطقس وإمكانية التعرض للرطوبة التي من شأنها أن تؤثّر سلباً على حياة ونموّ هذا النوع من الدود الذي يعتبر المصدر الوحيد لصناعة الحرير الطبيعي.