إسبانيا – تسبب رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو، في حالة من الجدل بعدما فتح الباب أمام انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إلى “الروخي بلانكوس” في الصيف المقبل.

وقال سيريزو في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، تعليقا على إمكانية التعاقد مع ميسي ليجتمع مجددا مع صديقه المقرب الأوروغوياني لويس سواريز الذي ضمه بالفعل “الروخي بلانكوس” إلى صفوفه هذا الصيف قادما من برشلونة: “في الحياة، إذا كنت تريد فافعل.. إذا كان ميسي يريد اللعب مع لويس، فسأقول هذا بحماس، كل شيء ممكن”.

وأتم رئيس أتلتيكو: “مع الإصرار، يبقى كل شيء ممكنا”.

وتطرق سيريزو إلى العلاقة الجيدة التي يتمتع بها مع إدارة برشلونة بقيادة الرئيس جوسيب بارتوميو، حيث قال في هذا الصدد: “سارت المفاوضات بشأن انتقال سواريز من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد بشكل جيد. بارتوميو صديق جيد وشخص رائع. الأمور لا تسير على ما يرام في برشلونة في الوقت الحالي، لكنه تصرف كما كان ينبغي أن يفعل”.

وأتم: “لم يكن التوقيع مع سواريز معقدا، فقد لعب المهاجم الأوروغوياني حيث أراد أن يلعب”.

وعن مستقبل نجم أتلتيكو مدريد، الدولي الإسباني دييغو كوستا، علق سيريزو قائلا: “الأتلتيكو يحتاج كوستا، الموسم طويل جدا. لا أعتقد أنه ستكون هناك تغييرات كبيرة في النادي”.

وعن الأوروغوياني الآخر إدينسون كافاني الذي ربطته تقارير إعلامية بالانضمام لأتلتيكو مدريد هذا الصيف، علق سيريزو قائلا: “كافاني؟ على عكس سواريز، الوضع مختلف معه. إنه لاعب رائع، لكن الأمور سارت بشكل مختلف”.

ويرتبط الثنائي ميسي وسواريز بعلاقة صداقة وثيقة داخل وخارج الملعب ومع عائلتهم أيضا، منذ أكثر من ست سنوات حققا خلالها أكثر من 13 لقبا مع نادي برشلونة.

وكان ميسي، الذي طالب بالرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل أن يتراجع عن قراره، عبر عن حزنه للطريقة التي غادر بها سواريز “البارسا”، مهاجما تصرف الإدارة الكتالونية مع أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي حسب قوله.

يذكر أنه سيكون بمقدور ميسي الرحيل مجانا عن برشلونة مع نهاية الموسم الحالي إن لم يمدد عقده مع الفريق.

المصدر: championat.com