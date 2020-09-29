روسيا توقع مع بيلاروس على اتفاقيات بـ700 مليون دولار

روسيا توقع مع بيلاروس على اتفاقيات بـ700 مليون دولار

روسيا – أبرمت موسكو ومينسك خلال منتدى اقتصادي مشترك بين البلدين اتفاقيات وعقودا تجارية تزيد قيمتها عن 700 مليون دولار، وجاء ذلك بحسب ما أعلنه رئيس وزراء بيلاروس رومان غولوفتشينكو.

وقال غولوفتشينكو، في مؤتمر صحفي عقد اليوم حول نتائج الجلسة العامة للمنتدى السابع للأقاليم الروسية البيلاروسية، إنه “تم توقيع نحو 70 اتفاقية تعاون وعقود تجارية بقيمة تجاوزت 700 مليون دولار”.

ووفقا للمسؤول البيلاروسي فإن الاتفاقيات ستسهم في تعميق التعاون بين روسيا وبيلاروس، وكذلك ستضمن تنفيذ البرامج والاتفاقيات في المجال الاجتماعي والإنساني.

وعقد المنتدى الاقتصادي يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، وتم عبر تقنية الفيديو بسبب أزمة جائحة كورونا.

المصدر: “نوفوستي”