“سبيربنك” يفتتح أول فرع حديث في موسكو

“سبيربنك” يفتتح أول فرع حديث في موسكو

روسيا – أعلن المصرف الروسي “سبيربنك” امس افتتاح أول فرع له، بني على أساس تقنيات رقمية حديثة، وذلك بعد كشفه عن تغييرات جذرية في عمله الأسبوع الماضي.

وتم افتتاح الفرع في قلب العاصمة الروسية موسكو، ويحتوي الفرع على مقهى وركن خاص للأطفال.

واللافت أنه يمكن إجراء العمليات المصرفية بدون أوراق ثبوتية حيث يتم تحديد الشخصية من خلال المعلومات البيومترية.

ومن خلال الفرع يمكن استلام وإرسال الطرود البريدية، كما تم تزويد الفرع المصرفي بأجهزة صرافة آلية متطورة.

ويخطط المصرف الروسي لافتتاح ما لا يقل عن فرعين أو ثلاثة أفرع من هذا النموذج في كل منطقة في روسيا في العام 2021.

المصدر: “تاس”