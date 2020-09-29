ووفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، أوضح العلماء أن كل من الزبادي قليل الدسم والمكسرات والفواكه، تساعد الناس على تجنب العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، وتساهم بشكل كبير في زيادة طول العمر.

وفقًا للعلماء، من الضروري إضافة الحبوب الكاملة والأسماك والمأكولات البحرية بشكل دوري إلى النظام الغذائي، فضلا عن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.