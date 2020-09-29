ليبيا – أكّد عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس أنّ الأمم المتّحدة وبعثتها في ليبيا عاجزون عن اتخاذ قرار يتعلّق بخروج المرتزقة من ليبيا وتنفيذه ما لم يكن لأحد الدول العظمى مصلحة حقيقية وحالية فيه، ولأنّ كلّ موظفي الأمم المتحدة يعلمون ذلك تجد قراراتهم تتميّز بالعموم لكي يجدوا مخرجًا فيما بعد من أيّ حرج.

كرموس وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أمس الإثنين أضاف: “في المسألة الليبية عايشنا ذلك وعانينا منه كثيرًا، فمثلًا لم تجرؤ البعثة يومًا واحدًا على تحديد المعرقل لتنفيذ اتفاق الصخيرات رغم علم رئيسها بذلك وتصريحه بشكل غير رسمي عن المعرقل، إلا أنه لم يستطع أن يصدر أمرًا واحدًا أو حتى تلويحًا باستخدام العقوبات؛ بل كان يلجأ إلى العموم، وأنّ الأمم المتحدة ومجلس الأمن قادرون على معرفة المعرقل ومعاقبته دون أيّ فعل واقعي”.

وتابع: “لذا فإنّ ما تمارسه المبعوثة بالإنابة ستيفاني اليوم هو استمرار لنفس السياسة الفاشلة في تحديد مواطن الخطأ أولًا، ومن ثم التلويح باتخاذ الإجراءات والعقوبات”.