فيينا – تراجعت أسعار النفط بتعاملات جلسة الثلاثاء الصباحية، لتقلص المكاسب المحققة في الجلسة السابقة، حيث طغت مخاوف الطلب بسبب موجة ثانية من كورونا على الآمال بشأن حزمة تحفيز أمريكية جديدة.

ويناقش الكونغرس الأمريكي خطة تحفيزية جديدة لتنشيط الاقتصاد بقيمة 2.2 تريليون دولار، بعد أن أعلنت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي، الأحد، أنها تعتقد أن “بالإمكان التوصل إلى اتفاق بخصوص الحزمة التحفيرية مع البيت الأبيض”.

ويضيف تسارع تفشي فيروس كورونا، مزيدا من الضغوط على طلب الخام عالميا، وسط تخوفات من عودة غلق عديد الاقتصادات الرئيسة خلال الموجة الثانية من تفشي الفيروس.

وبحلول الساعة (07:07 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني، بنسبة 0.66 بالمئة أو 28 سنتا إلى 42.15 دولارا للبرميل، وكان الخام قد سجل ارتفاعا بنسبة 1.22 بالمئة بجلسة الإثنين.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم نوفمبر، بنسبة 0.76 بالمئة أو 31 سنتا إلى 40.29 دولارا للبرميل، بعد ارتفاع 0.87 بالمئة بجلسة أمس.

وتباين الطلب العالمي على الخام؛ فبينما سجل تحسنا في الصين المصنفة كأكبر مستورد للنفط عالميا، فإن السوقين الأمريكية والأوروبية تشهدان تراجعا في الطلب.

الأناضول