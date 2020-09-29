الولايات المتحدة – أبلغ خبير مركز إدارة الطيران في هيوستن، قائد المحطة الفضائية الدولية عن عدم اكتشاف مكان تسرب الهواء في القطاع الأمريكي من المحطة. بحسب ناسا.

وقال الخبير: “يبدو القطاع الأمريكي جيدا” وذلك ردا على سؤال كريستوفور كيسيدي قائد المحطة، في أي وحدة من المحطة اكتشف مكان تسرب الهواء بعد يومين على عزل طاقم المحطة في القطاع الروسي.

يذكر أن تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية، كان قد اكتشف أول مرة في سبتمبر عام 2019، وإلى الآن لم يتم اكتشاف المكان الذي يتسرب منه الهواء، على الرغم من ازدياد معدل تسربه إلى 1.4 كلغم في اليوم.

المصدر: نوفوستي