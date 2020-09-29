ليبيا- أجرى وزير الصحّة في الحكومة الليبية المؤقّتة سعد عقوب أمس الإثنين برفقة عدد من مديري الإدارات والمكاتب زيارة تفقّدية للاطلاع على سير الخدمات الصحّية بمستشفي القيقب القروي.

تأتي الزيارة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة ضمن تنفيذ النهج الاستراتيجي لوزارة الصحّة في تقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج في الداخل، والتأكيد علي حالة الجهوزية للمرافق الصحّية وحصر الاحتياجات الفعلية.

وكان في استقبال وزير الصحة عميد بلدية القيقب علي يحيى إجريبيع ومدير عام مستشفى القيقب القروي وعدد من من رؤساء الأقسام في المستشفى.

واطّلع عقوب خلال الزيارة الميدانية على سير العمل وجودة الخدمات وعلى ما يقدمونه من جهود لخدمة المرضى والمتردّدين بعد دعمه وتطويره بعدد من الأجهزة والمعدّات الطبّية، والتأكيد على توفر الاأدوية والمستلزمات الطبّية والاطلاع عن قرب على ما يقدمه من خدمات طبية للمرضى والمتردّدين، والتعرّف عن قكثب على ملاحظاتهم واحتياجاتهم ومناقشة التحدّيات وفعالية الدعم المقدّم من الوزارة وبقية المناطق.