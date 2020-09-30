آثار جانبية لم تكن معروفة من قبل والسبب تعاطي حبوب الفياغرا

آثار جانبية لم تكن معروفة من قبل والسبب تعاطي حبوب الفياغرا

إنجلترا – وفقا للوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، تناول الفياغرا قد يكون له بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها، بما في ذلك انتفاخ البطن.

ووفقا لبحث أجرته الوكالة فإن الانتفاخ يعد واحد ينما ادعى سبعة أشخاص أنه أغمي عليهم بعد تناول الحبوب الزرقاء.

وفي الواقع، هناك 555 من الآثار الجانبية المحتملة للفياغرا، ولكن ليس من الواضح أنها جميعا مرتبطة بها مباشرة.

وأبلغ 10 أشخاص أن الحبوب جعلتهم يفقدون السمع. وتسجل الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الآثار المحتملة لهذه الأدوية من أجل تسليط الضوء على المخاطر المحيطة بها.

ووجد البحث أيضا أنه تم ربط حبوب الفياغرا بـ32 حالة وفاة في خمس سنوات.

وقالت الوكالة الأمريكية إن جميع الأدوية لها آثار جانبية وتحمل بعض المخاطر لكنها أشارت إلى أن العديد من الأعراض قد تحدث مصادفة.

وأوضحت الشركة المصنعة للدواء المضاد للعجز الجنسي، فايزر، أن سجل الأمان الخاص بها “راسخ. وأضافت أن معظم الأشخاص الذين لديهم آثار جانبية كانوا يتناولون الفياغرا ضد ارتفاع ضغط الدم.

وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة “ذي صن”: “منذ طرحه في عام 1998، استخدم السيلدينافيل (المعروف تجاريا بالفياغرا) أكثر من 37 مليون رجل. لقد تم ترسيخ سلامتها بشكل جيد من خلال مراقبة مكثفة بعد التسويق.

المصدر: ذي صن