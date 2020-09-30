الاتحاد الروسي يعلن عن قائمة أفضل اللاعبين في الموسم المنصرم

الاتحاد الروسي يعلن عن قائمة أفضل اللاعبين في الموسم المنصرم

روسيا – نشر الاتحاد الروسي لكرة القدم على موقعه، قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المحلي خلال الموسم الماضي 2019/2020.

وضمت القائمة 33 لاعبا، بمعدل ثلاثة لاعبين في كل مركز، في النهج الخططي 4-4-2

وجاءت القائمة على الشكل التالي:

مركز حارس المرمى: إيغور أكينفييف (تسيسكا موسكو)، ماتفي سافونوف (كراسنودار)، أنطون شونين (دينامو).

مركز الظهير الأيمن: ماريو فرنانديز (تسيسكا موسكو)، فياتشيسلاف كارافاييف (زينيت بطرسبورغ)، سيرغي بيتروف (كراسنودار).

مركز قلب الدفاع الأيمن: برانيسلاف إيفانوفيتش (زينيت)، أندريه سيمينوف (أخمات)، صامويل زيغو (سبارتاك موسكو).

مركز قلب الدفاع الأيسر: ياروسلاف راكيتسكي (زينيت)، جورجي دجيكيا (سبارتاك)، أورش سبايتش (كراسنودار).

مركز الظهير الأيسر: يوري جيركوف (زينيت)، لوكاس أيرتون (سبارتاك)، دوغلاس سانتوس (زينيت).

مركز لاعب الوسط الأيمن: أليكسي ميرانشوك (لوكوموتيف موسكو)، مالكوم (زينيت)، زليمخان باكاييف (سبارتاك).

مركز لاعب الوسط الدفاعي الأيمن: فيلمار باريوس (زينيت)، رومان زوبنين (سبارتاك)، دميتري بارينوف (لوكوموتيف).

مركز لاعب الوسط الدفاعي الأيسر: جرزيغورس كريكوفياك (لوكوموتيف)، ماغوميد أوزدويف (زينيت)، ماتياس نورمان (روستوف).

مركز لاعب الوسط الأيسر: واندرسون (كراسنودار)، جواو ماريو (لوكوموتيف)، أليكسي إيونوف (روستوف).

مركز المهاجم الأيمن: سيردار آزمون (زينيت)، إيفغيني لوتسينكو (أرسنال تولا)، إيريك بيكفالفي (أورال).

مركز المهاجم الأيسر: أرتيوم دزيوبا (زينيت)، نيكولا فلاسيتش (تسيسكا)، إلدور شومورودوف (روستوف).

واختير مهاجم نادي زينيت، الدولي الروسي دزيوبا كأفضل لاعب في الموسم الماضي، فيما نال مدربه في نفس الفريق، سيرغي سيماك، جائزة أفضل مدير فني.

ويتم مع نهاية كل موسم، اختيار قائمة أفضل اللاعبين في الدوري الروسي من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم.

المصدر: الاتحاد الروسي لكرة القدم