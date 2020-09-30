السعودية – كشفت تقارير صحفية سعودية امس عن فسخ اللاعب الجزائري يوسف البلايلي تعاقده مع نادي الأهلي السعودي، وذلك بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وأشارت صحيفة “الجزيرة” السعودية، إلى أن يوسف البلايلي أفضل لاعب في القارة الإفريقية في العام الماضي، نجح في فسخ عقده مع فريق أهلي جدة بشكل رسمي، وأصبح لاعبا حرا يستطيع الانتقال لأي فريق آخر.

وكتب الحساب الرسمي للصحيفة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الجزائري يوسف البلايلي يفسخ عقده رسميا مع الأهلي السعودي، و فيفا يخاطب الأهلي ويطلب تمكين اللاعب من التعاقد و تسجيله في نادي آخر، كما منح اللاعب فرصة للتعاقد مع نادي جديد قبل 3 أكتوبر”.

أكد حفيظ بلايلي والد ووكيل أعمال لاعب خط وسط النادي الأهلي والمنتخب الجزائري الدولي يوسف بلايلي أن اللاعب قد تقدم بطلب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بفسخ عقده مع نادي الأهلي، وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة أربعة أشهر.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت خلال الأيام الماضية، عن وجود مفاوضات من جانب فريق الأهلي المصري للتعاقد مع النجم الجزائري يوسف البلايلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال حفيظ البلايلي، والد ووكيل أعمال اللاعب الجزائري في تصريحات سابقة: “النادي السعودي يتفاوض مع أمير توفيق مدير التعاقد بالنادي الأهلي ولم يتم التوصل لاتفاق مادي حتى الآن بشأن راتب اللاعب.

وأكمل: “الخلاف المالي ليس كبيرا الأهلي فريق كبير وشرف كبير ليوسف أن ينضم لصفوفه لكن الأمر مرتبط بموافقة ناديه والأمر سوف يحسم خلال الفترة المقبلة”.

وعن مدة عقد يوسف البلايلي مع الأهلي المصري، فقال: “لم نتطرق لمدة التعاقد فالأهلي عرض استعارة يوسف البلايلي إلا أن النادي السعودي رفض وننتظر تحديد موقف يوسف إما بالعودة إلى ناديه في الموسم المقبل أو بيع عقده إلى الأهلي”.

وأوضح: “انتقال يوسف البلايلي للأهلي وارد بنسبة 50%، الترجي أيضا دخل في المفاوضات لضم البلايلي ومستعدون لضم اللاعب كما أن هناك مفاوضات من الأندية المصرية”.

المصدر: وكالات