ليبيا – قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنّ اليونان ركيزة حقيقية للاستقرار والازدهار في شرق البحر المتوسّط​​.

بومبيو أضاف خلال زيارة مع ميتسوتاكيس للمنشآت العسكرية في قاعدة سودا في جزيرة كريت وفقًا لوكالة “روسيا اليوم”: “أنا موجود في جزيرة كريت اليوم للترويج لواحدة من أقوى العلاقات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا. نحن نرى في اليونان ركيزة حقيقية للاستقرار والازدهار في شرق البحر المتوسّط​​، ونفتخر جدًا بدعم الحكومة اليونانية”.

وتابع: “يصبح تعاوننا الأمني ​​مهمًا بشكل خاصّ اليوم؛ لأنّ روسيا تواصل لعب دور مُزعزِع للاستقرار في المنطقة، خاصّة في ليبيا، بينما تدعو الولايات المتحدة إلى انسحاب جميع القوّات العسكرية والمصالحة في البلاد”.