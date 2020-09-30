ليبيا – ألقى عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، كلمة تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة في دورتها الخامسة والسبعين أمس الثلاثاء عبر تقنية الفيديو.

وفيما يتعلّق بالأوضاع على الساحة العربية، أكّد التزام تونس الثابت بمواصلة بذل قصارى جهدها لمساعدة الليبيين على التوصّل إلى تسوية سياسية شاملة عن طريق حوار ليبي – ليبي جامع تحت رعاية الأمم المتّحدة.

وجدّد ترحيب تونس باتفاق وقف إطلاق النار الأخير، مؤكّدًا في نفس الوقت على خطورة الخيارات العسكرية والتدخّلات الأجنبية التي لا تزيد إلا في تعقيد الأزمة وتعميق معاناة الشعب اللّيبي، وتهدّد الأمن والاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة.