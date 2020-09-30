ليبيا- أكّد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أنّ الاتصال الهاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون كان إيجابيًا، وأنّ أنقرة وباريس تتعاونان في ليبيا.

قالن قال وفقًا لوكالة “روسيا اليوم”: “المكالمة الهاتفية الأخيرة مكّنت الطرفين من تبادل الآراء والأفكار بشكل جيد، كان المناخ إيجابيًا جدًا. الرئيسان اتّفقا على إيجاد طريق مشترك وتقليل الخلافات بدلًا من الجدل حول هذه الخلافات”.

وأضاف: “نؤمن أنّ هذه بداية جديدة، وقد كُلّفنا بالعمل على ذلك مع نظرائنا؛ لذلك سيكون هناك تحرّكات في هذا الشأن وسيلتقي وزير خارجيتنا نظيره الفرنسي”.

كما تابع: “عدم حدوث اشتباكات عنيفة في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة، قدّم فرصة للدبلوماسية، والآن تكثفت الجهود، ونحن ندعم ذلك تمامًا، ونؤمن أنه سيكون بإمكاننا العمل مع فرنسا والدول الأخرى بناء على ذلك”.