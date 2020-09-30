ليبيا – عقد رئيس مجلس المفوّضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الثلاثاء أجتماعًا بعدد من رؤساء المجالس البلدية وهم: “مفتاح احمادي عميد بلدية زليتن، وجمال بحر عميد بلدية الزاوية، ومصطفى الباروني عميد بلدية الزنتان، وعبد الرؤوف بيت المال عميد بلدية طرابلس”، بحضور عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب.

الاجتماع ناقش -بحسب المكتب الإعلامي للمفوّضية العليا للانتخابات- جملة من الموضوعات المتعلّقة بالمسار الدستوري وخيارات العملية الانتخابية وسبل التعاون بين المفوّضية والمجالس البلدية، لدعم أيّ عملية انتخابية مرتقبة.

ومن جهته، أطلع السايح رؤساء مجالس البلديات على مستوى جاهزية المفوّضية للاستحقاقات الدستورية المقبلة، مؤكّدًا على أهمية التعاون بين المفوّضية والبلديات في مجال التوعية والدعم اللوجستي.

السايح أشار إلى أنّ التوعية الانتخابية مسؤولية وطنية بين المفوّضية والمجالس البلدية في إطار تفعيل الشراكة ما بين المفوّضية والبلديات، التي نصّت عليها التشريعات الانتخابية.