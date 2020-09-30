ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الثلاثاء وفدًا من مدينة غات، يضمُّ كلًا من عضو مجلس الدولة أبكدة محمد علي، ورئيس المجلس البلدي موسى السنوسي المهدي، وعضوي المجلس البلدي قدري أحمد السنوسي وفاطم محمد سيدي، والناشط في المجتمع المدني صديق أكوني.

السراج هنّأ -بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي- المجلس البلدي بثقة المواطنين، متمنيًا لهم التوفيق في دورته الثانية، مؤكّدًا على التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات.

وأكّد على دعمه الكامل للبلديات لتحقيق التنمية، مشيرًا لأهمية دور المرأة والشباب في إنجاح برامج التنمية، وتطرّق إلى ضرورة تطوير المناطق الحدودية وإرساء علاقات تعاون مع المدن الحدودية المجاورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح المعابر الحدودية من خلال التواصل مع دول الجوار.

وشدّد على اهتمام حكومة الوفاق بتلبية احتياجات غات ومدن الجنوب الليبي وحرصها على تحسين الظروف المعيشية في كامل المنطقة.

وبحث الاجتماع سبل إيجاد معالجات سريعة للمختنقات التي تواجه عددًا من المرافق في غات، من بينها مشكلة مياه الشرب؛ حيث وجّه السراج بتخصيص ميزانية لذلك، والعمل على تنفيذ ما تقدّم به الوفد من مطالب تشمل إقامة سدود لوقف تدفّق مياه السيول والفيضانات، ودعم قسم الكلى في مستشفى غات العام وتزويده بالمعدات والأجهزة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وصيانة طريق أباري غات، وإعداد دراسات للطريق البديل الذي يربط باطن الجبل (بلدية درج) بمنطقة العوينات في بلدية غات، إضافةً إلى الإسراع في استكمال صالة الركاب بمطار غات، واستئناف الرحلات الداخلية بين مطاري طرابلس وغات.