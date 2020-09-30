ليبيا – صرّح المتحدّث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقّى أمس الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

الاتصال تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمتحدّث باسم رئاسة الجمهورية المصرية التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطوّرات عدد من الملفات الدولية والإقليمية وفي مقدّمتها الوضع في ليبيا.

وأكّد السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية، والهادف إلى استعادة الاستقرار والأمن ودعوة كافّة الأطراف الليبية إلى التفاعل الإيجابي البنّاء في المسارات المختلفة المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة، وذلك للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستدشّن بداية مرحلة جديدة للشعب الليبي نحو تحقيق السلام والاستقرار واستعادة أركان الدولة الوطنية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية.

وقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن دعمه للجهود المصرية الملموسة والمقدّرة لتسوية الأزمة الليبية، وقد توافق الجانبان بشأن استمرار التشاور والتنسيق المشترك في هذا الصدد.